新增1境外移入 指揮中心14：00說明 08:452020/08/09 中時新聞網 中時、 陳人齊 、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又新增1起境外移入，指揮中心14：00說明。圖為指揮中心發言人莊人祥。（中時報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 境外移入個案今天又新增1例，中央流行疫情指揮中心將在今天（8/9）14:00召開臨時記者會由莊人祥發言人說明，以及回應彰化血清抗體調查。《中時新聞網》將全程直播。 (中時新聞網) #14 #00 #說明 #境外移入個案 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港第6屆立法會繼續運作 夏寶龍向人大常委會說明 20:152020/08/08 兩岸 台大公衛學院證實 彰化萬人檢測「確有抗體陽性者」：症狀不輕 18:252020/08/08 生活 證交所副總 陳麗卿 在適當時機 作適當說明 04:102020/08/09 專題周報 香港立法會空窗 北京建議繼續運作 04:102020/08/09 兩岸要聞 北富銀9億貸款爆施壓 不排除約談 04:102020/08/08 社會新聞 夫妻自菲律賓返台確診 曾自行服藥緩解症狀 11:342020/08/08 生活 陸人大將就港立法會真空期作原則性決定 17:252020/08/08 兩岸 星座理財(8月10日～8月14日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 投資運作 個股為宜 04:102020/08/09 投資理財 員警不服遭調職 派出所大門貼滿「不公」字條引側目 13:352020/08/08 社會 陳時中在怕什麼？5例「出境後確診」 沈富雄、趙少康驚爆真相 19:032020/08/08 政治 生活熱門新聞 台大公衛學院證實 彰化萬人檢測「確有抗體陽性者」：症狀不輕 - 生活 社區危機？彰化萬人檢測爆「多人曾染新冠」 彰衛生局長14字洩謎底 - 生活 香蕉營養價值高 但3種人少吃為妙 - 生活 彰化萬人檢測 台大公衛教授證實：有4個族群驗出陽性反應 - 生活 AA制讓女生翻臉？他3個月狂約19女實測結果驚人 15號女讓網戀愛了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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