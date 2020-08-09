長期關注全球生態、守護海洋的紀實娛樂領導品牌Discovery傳播集團與基隆市政府攜手合作，發起一件好事救海洋行動，邀請民眾一同見證史上最多人一起淨海突破金氏世界紀錄的一刻，同時體驗什麼是最「廢」的一天。最令人興奮的是TLC旅遊生活頻道大咖主持人同時也是海洋守護總召的Janet（謝怡芬）以及李霈瑜（大霈），將在現場零距離與民眾同歡互動，分享她們的海洋故事。當天也將邀請基隆市市長林右昌、Discovery內容發行部馬豔華資深總監、以及兩大公益夥伴玉山銀行和南港輪胎一同響應「一件好事救海洋」。

8月15日上午9點至下午5點在基隆潮境公園舉辦《Discovery一件好事救海洋》活動，從主場潮境公園串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，聚集上千人一同淨海、淨灘，挑戰金氏世界紀錄！除此之外，現場還有草地音樂節、綠色無痕市集，不只挑戰最多人撿海廢救海洋，還要挑戰最環保的戶外活動！從水下淨海、陸上淨灘一路到攤位、市集及裝置藝術通通緊扣環保、無塑理念。

現場表演陣容也令人期待，有大霈組成的樂團So-So Heroes，將遊歷世界的生活體驗，化為一首首帶著大自然底蘊、徜徉海洋的生命力及充滿旅人故事的歌曲，期許創造專屬的「英雄輕搖滾」。樂團界獨特潛力組合Vast ＆ Hazy，用他們所譜寫的歌曲，將人們心中的創傷大聲呼喊釋放後，再復歸平靜。台灣十大獨立樂團之一的「 Mary See the Future 先知瑪莉」，獨特曲風被樂迷封為「躁鬱搖滾」！以及唱紅許多偶像劇歌曲的林凡和以清亮嗓音聞名的女歌手林采欣輪番上陣。

(中時 )