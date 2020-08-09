立委集體貪瀆案中被裁定羈押的立委蘇震清、廖國棟、陳超明及其辦公室主任，向台灣高等法院提起抗告。而北檢疑似搜索前曾走漏風聲，以蘇震清等人有逃亡、湮滅、偽造證據或勾串共犯與證人之虞，高院8日裁定駁回抗告，全數羈押確定。

據《自由時報》報導，李恆隆疑似獲悉檢調察覺他行賄，更與蘇震清謀議。高院認為，蘇震清等人的抗告理由稱檢調已經調查清楚，沒有串證的可能；但被告、證人、共犯可能因閱卷而知悉他人陳述內容，因此即使供述相符，仍難以此論斷被告絕無串供的可能。

且，犯罪嫌疑人只要「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或與證人之『虞』」，就符合法定羈押理由，並不問主觀上有沒有勾串的意圖，客觀上有無勾串的行為。因此高院判定，蘇震清等被告的抗告理由並不足採，裁定駁回抗告。

(中時新聞網)