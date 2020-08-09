「中山73」8月導演專題將獻映「日本鬼才導演」白石和彌四部經典作品《重生之海》、《孤狼之血》、《極惡刑事》及首次登上大銀幕的《變態粉絲綁架案》。擁有暴力美學代表的白石和彌，打造出多部母題為罪與惡的限制級電影，並邀來影帝役所廣司、帥氣男星松坂桃李、性格金獎影帝綾野剛等超強卡司，不惜槓上北海道惡警，揭開日本警界瘡疤也要將血淋淋的真實案件搬上大銀幕。8月15日更將在中山73舉辦「與罪的距離-白石和彌導演」專題講座，由資深影評人鄭秉泓解析這位影響日本影壇的導演其創作核心。

「日本鬼才導演」白石和彌幾乎每年都有新作，且部部將鏡頭瞄準社會角落黑暗面，並直擊日本早已墜入邪惡深淵的警界。2016年由性格金獎影帝綾野剛演出的《極惡刑事》，改編前所未見的真實故事「稻葉事件」，殘酷揭開稻葉圭昭從刑警到落網的26年人生其複雜扭曲的心境轉折之路。綾野剛為了忠實呈現這位傳奇人物，長時間每日激烈的柔道練習、甚至學習如何吸食毒品，竭盡所能揣摩這位走火入魔的惡警！為了《極惡刑事》，白石和彌除研讀稻葉圭昭的自白書《羞恥：北海道黑警的告白》，並訪問事發當年曾經採訪的記者完成第一稿劇本外，也與男主角綾野剛一起拜訪稻葉先生，在訪談過程中根據稻葉提供的第一手觀點經多次修改後完成最終故事，《極惡刑事》也於2016年入圍日本奧斯卡最佳男主角。

白石和彌不惜揭開瘡疤槓上警界，導致難以再回到家鄉北海道生活的他，接著又拍出了震驚影壇的嗆辣作品《孤狼之血》，這部更超越前作《極惡刑事》，帶給觀眾難以想像的境界。《孤狼之血》模糊了信賴與背叛、暴力與慾望、正義與邪惡的界線，加上狠勁十足的殘暴美學風格也引發一波討論聲浪！本片改編自直木賞提名的柚月裕子同名原著小說，並集結多位卡司如《失樂園》影帝役所廣司、《她不知道那些鳥的名字》新生代話題男星松坂桃李以及《我的意外爸爸》直木陽子、江口洋介、中村獅童、竹野內豐等超強黃金陣容，喜歡暴力美學類型電影的影迷千萬不能錯過「中山73」8月導演專題的放映單元。

台中影視發展基金會所屬的「中山73」放映之「焦點影人」單元聚焦在日本硬派導演白石和彌，其限制級的拍攝手法、重口味的詮釋在眾多類型片中獨樹一幟，喜歡暴力美學的你千萬不容錯過重量級卡司的接連演出。8／15(六)將在「中山73」舉辦白石和彌導演專題講座，欲參加者可至「中山73影視藝文空間」官方粉絲團報名參加。

(中時 )