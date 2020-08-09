黎巴嫩首都貝魯特在4日發生爆炸事件，造成5000多人傷亡，其中最關鍵的原因是12號倉庫擺放2750噸硝酸銨，黎巴嫩總統奧恩曾在8月7日表示，在爆炸發生前三週就知道這批大量危險物品。而這批硝酸銨的買主也出面解釋，這批貨的確是他們所購買的，但是因為一些原因被棄置在貝魯特近七年之久。

根據國外媒體《CNN》報導指出，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）於7日表示，他在3周之前，才被告知這批硝酸銨存放在港口倉庫的事情，在當時就馬上要求軍方及安全機構採取必要措施，所以他的責任到此為止，因為他表示自己無權管理港口內部事務。

而這批硝酸銨原本是由非洲莫三比克的炸藥製造公司FEM所購入，7日時該公司的發言人對外表示，當初購買這批硝酸銨主要是要製作採礦用的爆破裝置，但是這批貨最終沒有抵達莫三比克，而是被存放在貝魯特的港口，原因是因為運送貨物的船遭到扣押，所以他們並沒有收到那批貨，也沒有付錢，之後他們又重新購買另外一批硝酸銨，也有成功抵達莫三比克。

根據統計，這起爆炸案造成了154人喪命，約5000多人受傷。爆炸案發生後，網路開始流傳許多證明黎巴嫩政治腐敗的文件，貝魯特港口也因為貪腐事件頻傳，被戲稱為「阿里巴巴的洞穴」。黎巴嫩當局也為此，至少拘捕了16名港口工作人員，港區負責人寇瑞田（Hassan Koraytem）及海關署長達埃爾（Badri Daher）也被拘留。

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(中時新聞網)