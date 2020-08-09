知名銀行黃姓資深經理，與同事人妻傳曖昧，女同事老公發現2人每天以LINE通訊軟體互傳情意，甚至2人多次同赴旅館，以黃侵害配偶權，提告求償200萬。黃坦承2人同赴旅館，但未發生性關係，只願賠5萬元，台北地院依據黃傳訊給女同事「想跟你愛愛」等訊息，不採信黃說詞，判黃賠女同事老公20萬元。

女同事老公控稱，他與妻子2017年結婚至今，黃仍於去年12月與其妻曖昧，每日均以LINE通訊軟體對彼此表達思念、甚至傳送欲親吻、擁抱對方訊息，妻子也多次傳送清涼照片給黃，2人赴旅館至少3次，他今年2月在妻子手機內發現2人親密對話，才得知此事，以黃侵害其配偶權，提告求償200 萬元。

黃男辯稱，他與女方是同事關係，但因女方自去年10月起即主動對他釋出善意，表達仰慕之情，他一時不慎情迷，與女方一起前往旅館，有親吻、擁抱、愛撫，但沒有發生性關係。他與女方共同侵權，只須賠一半，認為賠償5萬元即可。

法官認為，雖黃男堅稱2人未發生性關係，但黃曾多次向女方表示「明天可以來一下刺激一下」、「想跟你愛愛」、「要不要去愛愛？你在哪，我去找你」等性暗示言論，且2人亦不只一次前往旅館，確有踰越一般男女社交分際之親密交往情事，判黃賠女同事老公20萬元。可上訴。

(中時 )