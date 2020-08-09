Pat Bev and Marcus Morris' reactions to Dame missing potential game-winning free throws 😅 pic.twitter.com/keEaBCQn3t — Bleacher Report (@BleacherReport) August 8, 2020

就算快艇打到最後5分鐘就把所有主力換下休息，拓荒者9日仍以117比122不敵快艇，錯失提前搶下確保附加賽資格，沒想到拓荒者明星後衛利拉德賽後嗆聲會把對手送回家，引發他跟快艇前鋒保羅喬治互嗆，利拉德更罵喬治是蠢貨！

整個事件起因在最後18.6秒利拉德站上罰球線，快艇後衛貝弗利在板凳席拚命干擾，甚至大喊：「看錶啊(利拉德慶祝動作)！」當看到利拉德兩罰落空，錯失拓荒者超前機會，貝弗利馬上擺出去年季後賽利拉德對著喬治的告別手勢。

想也知道利拉德心情會有多差，他在賽後嗆聲，「貝弗利，我曾把他送回家；保羅喬治，我去年才剛把他送回家，我不會被這些動作傷到，這些動作反而告訴你，他們被你傷到多重。對我來說，這只是證明他們希望我在關鍵時刻別再跳出來。」

沒想到喬治隨即在IG回應，「而你今年也要被送回家了，尊重！」利拉德馬上回覆，「繼續換球隊吧，繼續遇到困難就跑，你們就是蠢貨。」喬治也再次回嗆，「這點你也要尊重，在我效力首支球隊(溜馬)的生涯，我比你獲得更多的成功。」

只是快艇與金塊先後碰上拓荒者，都在最後時刻故意換下主力，擺明希望拓荒者可以搶下西區第8種子，然後在季後賽首輪面對湖人，湖人總教練佛格無奈表示，「我對此感到無所謂，每個人都有自己方式管理球隊，我們只關心自己！」

(中時 )