陳水扁PO老照片追憶父親。（圖／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

昨日父親節，今（9）日前總統陳水扁在臉書PO出老照片追憶父親，感嘆扁爸一輩子沒出過，而一張老照片，不僅是父親等待兒子早日歸來，也像是在等待扁媽早日出院。

陳水扁在臉書「陳水扁新勇哥物語」感嘆子欲養而親不在，扁爸一輩子沒出過國，60歲就死於肝癌，從仁愛醫院診斷癌末4期到過世不到4個月，作為一分七厘耕地的佃農，不足以養家糊口，只好去做人家的長工，不眠不休勤奮工作，換來操作農機碾斷手腕要吃自己，沒戴口罩噴灑農藥積勞成疾也要怪自己。

「回西庄老家，找到像極了愛情的老照片」，陳水扁說，扁爸背著現任議員內孫致中，牽著現任牙醫師外孫孟哲，手報考上律師的外孫女淑君，身為佃農之子、長工之子，才能感同身受老農與勞工的辛勞沒保障，老農津貼、老人年金、勞退新制等的推動，都是阿扁接地氣的心情故事，一張扁爸倚牆張望的老照片，好像等待阿扁早日歸來和靜候扁媽早日出院，更是像極了愛情！

(中時新聞網)