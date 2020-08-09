美東勁旅光芒終於停下洋基的腳步，他們在8日系列賽首戰得勝，9日的雙重賽則是先敗後勝。洋基雙重賽首戰派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)獲勝，第2戰兩軍改成牛棚大戰，洋基投手顯得非常脆弱，光芒趁機扳回一城。

洋基打線在首戰甦醒，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)、「法官」賈吉(Aaron Judge)同場開轟。寇爾飆出10K，不過第5局出現亂流，在領先時退場，4.2局無關勝敗。光芒雖有反撲之勢，但只打7局的雙重賽難以追回比分，終場洋基8-4獲勝。

第2戰洋基派出右投金恩(Michael King)開場，他4局下連投兩個四壞球之後退場，阿維蘭(Luis Avilan)立刻再四壞球弄成滿壘，還加上安打，洋基丟掉兩分。5局下再換阿布瑞尤(Albert Abreu)接著投，他也是四壞球加觸身球弄成滿壘，再被打兩分。光芒7局出動6位投手，沒讓洋基開轟，成功以5-3獲勝。

洋基史坦頓在第2戰左腳筋受傷，中途退場，可能是趁著對方投手暴投跑上二壘時弄傷，賽後將接受檢查。

雙方3天要打4連戰，考驗牛棚深度，洋基第2戰的幾位投手都靠不住，全場送出9個保送。光芒在投手調度顯得比較從容，他們可說是把「假先發」牛棚車輪戰發揚光大的先驅者。洋基10勝5敗仍暫居美東龍頭，光芒、金鶯緊追在後。

(中時新聞網)