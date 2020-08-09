新竹一名人妻，無意間看到老公與女同事的LINE對話，內容極度鹹濕，包括「要騷嗎？不騷你如何硬？不騷你怎麼會用力幹我」、「老公～愛你！想我，七周年快樂！」等。逼問下才知老公竟然已出軌長達7年，人妻崩潰提告，小三辯稱純聊天紓解上班壓力，有曖昧沒交往。但新竹地院法官認為，這些對話毫不掩飾、露骨討論性行為，絕非一般單純同事情誼，判小三需賠正宮40萬元。可上訴。

根據判決書，人妻今年初無意間發現丈夫與女同事的LINE對話，內容實在太恐怖，包括：「那你喜歡我怎麼穿？挑性的穿嗎？勾引的穿嗎？要騷嗎？不騷你如何硬？不騷你怎麼會用力幹我」、「看了就好想打炮，不覺得早上特別濕嗎？特別火熱嗎？早上有特別爽嗎？」、「沒套子了阿！要讓我懷孕嗎？我不要」、「如果哪天說了！那我也不是不愛你，只是不想當第三者了」、「老公～愛你！想我，七周年快樂！」等。

得知丈夫婚後3年就出軌，與女同事不倫關係超過7年，人妻承受極大創傷及壓力，甚至造成免疫系統失調，必須服用具有嚴重副作用之藥物。

不過丈夫的女同事不認姦情，辯稱沒有抓姦在床，LINE對話紀錄不能證明什麼，只是單純聊天紓解上班壓力，只有曖昧並無交往。

新竹地院法官審理認為，雖然沒有抓姦在床，但二人間毫不掩飾露骨情慾相互討論性行為，絕非一般單純同事情誼間的聊天對話，判小三需賠正宮40萬元。

(中時新聞網)