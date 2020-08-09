中央流行疫情指揮中心宣布進入醫院、賣場、大型活動等8大場所都務必戴口罩，加上彰化萬人檢測發現，有4個族群都驗出了部分陽性反應，台大公衛教授陳秀熙表示「恐有潛在感染」，讓口罩囤貨之風再起。今天樂天市場分別在早上9點、下午1點、晚上9點長欣生技的彩色醫療口罩，3盒一組、顏色隨機出貨。以及Yahoo奇摩購物中心早上11點也會開賣匠心醫療口罩，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

樂天市場今開賣「長欣生技」的彩色醫用口罩，每盒50入，3盒1組販售。(翻攝自樂天市場)

●樂天市場

今天（10日）早上9點、下午1點、晚上9點開賣口罩國家隊「長欣生技」的彩色醫用口罩，每盒50入，3盒1組販售，價格1034元，每一個帳號限購一組，顏色採隨機出貨，8月14日陸續出貨。

●Yahoo奇摩購物中心

今（9日）早上11點開賣匠心三層醫療口罩，僅藍色可選擇，另也有8月10日將開賣3M Nexcare成人醫用口罩，依照組合不同，價格從54元到688元不等。

●PChome 24h

網站今有寶島醫療口罩立體兒童加大、立體兒童款2種可選購，售價560元，另也有日本IRIS V型剪裁三層式口罩，每盒60片裝，一組2盒裝，售價798元，但要注意，此款並非是醫療口罩。

●蝦皮購物

蝦皮購物10日舉辦口罩接力賽販售多款口罩，其中晚上6點到8點開賣中衛口罩，顏色有迷彩雙色、天空藍和酷黑可選購。

而蝦皮商城也將在10日傍晚6點開賣中衛口罩，顏色有深丹寧、天空藍、酷黑、酷黑迷彩、軍綠迷彩等供選擇，每盒50入，售價300元。

●丁丁藥局

網路商場有販售優衛恒大的醫用口罩，每盒50入，售價299元。

(中時新聞網)