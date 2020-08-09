張男駕駛保時捷要離開現場，卻發生突然昏厥撞上分隔島的意外。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

「開車要小心駕駛！」台中市西屯區8日下午發生一起3車追撞事故！張姓男子駕駛保時捷在完成警方訪談紀錄後，駕車要離開現場，卻突然昏厥撞上分隔島的意外；警方立馬聯繫119到場，將張男送醫救治，卻因已失去呼吸心跳送醫不治，全案由警方協助處理善後中。

警方調查，49歲的張姓男子駕駛保時捷和駕駛賓士48歲的李姓男子，昨天下午3點49分，兩人在朝馬路與環中路等候紅燈時，卻遭24歲的蘇姓男子駕駛馬自達從後方追撞，轄區第六分局交通分隊獲報後，立即派員前往處理，現場並無人員受傷，3名駕駛酒測值均為0，警方依規定進行現場量測及駕駛訪談紀錄。

警方指出，3名駕駛作完訪談記錄後，各自上車準備離去，駕駛保時捷的張姓男子，才剛發動車輛腳踩油門要準備離去，卻突然失去意識，將整輛保時捷開上中央分隔島；警方見狀火速趨前查看，發現張男竟已經失去呼吸心跳，緊急通知119到場協助送醫。

警方表示，救護人員抵達時，緊急施以CPR等搶救處置後，送往醫院搶救；張男曾一度恢復呼吸心跳，最後卻仍失去心跳；警方透過家屬得知，張男心臟有裝設支架，意外原因是先前的追撞事故引發昏迷，或因心臟突然不適導致自撞等，全案正由警方協助調查處理中。

(中時 )