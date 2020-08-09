中央流行疫情中心始終不願做普篩，台大公共衛生學院與彰化縣合作萬人抗體檢測的結果，可能為台灣社區有無感染風險作出解釋。不過，前立委沈富雄卻不看好8月底即將出爐的檢測報告，他認為整個篩選設計錯誤，不會有確切的結論。

近日傳出自台返國被確診的多個案例，又挑動國人的敏感神經，台灣社區是否仍潛藏感染的風險，而彰化萬人篩選抗體計畫將成為驗證的科學依據。台大公衛教授陳秀熙昨晚接受聯訪時指出，該計畫已執行3千人檢測，從檢體中發現，4族群有部份呈陽性反應，他研判「恐有潛在感染」。

萬人篩選抗體真能揭露台灣社區有無感染的真相嗎？沈富雄昨在電視節目《少康戰情室》提到，「我們的希望就在8月底，那個在彰化的1萬人篩選抗體」。但他說不用期待，因為「我已經算出來了」，到了8月底1萬個人通通篩完，會沒有結論，他指出「它整個篩選的設計是錯誤的，所以不會有結論，但是我告訴大家，台灣很乾淨」。

(中時新聞網)