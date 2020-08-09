前總統李登輝7月30日辭世，昨（8）日父親節，女兒李安妮度過人生第一個沒有父親的父親節，她也透露，已三度夢見李登輝。

李安妮在臉書指出，8/3（一）在記事本中記載：昨晚父親兩度來到夢中，第一次的場景是在病榻上，父親著醫院的睡衣自行翻身並與家人一一握手，第二次是在清晨，場景是全家人同桌用餐中，父親著打球的居家服，神采奕奕帶著手勢高談闊論，全家人也都七嘴八舌對話中。

8日清晨李登輝第三度到李安妮夢中，李安妮描述場景是自己正在為即將到來的父親節禱告，祈求上帝照顧受病痛折磨中的父親，父親竟然出現在面前，交代她去看看媽媽是否起床了，「醒來後，國洲跟我說這是『日有所思，夜有所夢』的典型症狀」。

傍晚到北榮李登輝靈前與父親聊天，李安妮回憶，父親以前就常說她是家裡最吵鬧、最雞婆、膽子也最大的，因此特別請父親要常到夢裡來，有事也儘管交代，同時再三請爹放心阿嬤的身心狀況，我們都會好好照顧她。

最後，李安妮表示，「感謝主，讓我在度過人生第一個沒有父親的父親節時，能透過在爹靈前的禱告與爹交通，爸爸我真懷念您呀！」

(中時新聞網)