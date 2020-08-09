獨派人士2018年因上海市副市長周波離台，到松山機場抗議，多人被捕，劉姓女子為拿行動電源給被捕的獨派人士時，與員警衝突，竟飆罵三字經，還罵員警是「豬」，台北地院依侮辱公務員罪判劉拘役10日，可易科罰金1萬元。可上訴。

2018年12月20日，上海市常務副市長周波，因台北上海雙城論壇結束，到松山機場搭機離台，獨派人士到機場抗議，方逮捕郭姓女子等多人。

判決指出，劉姓女子當天下午到航警局台北分局，欲將她的行動電源交給被逮的郭姓女子，因遭員警拒絕，與員警發生爭執，劉女欲進入航警局台北分局偵查隊辦公室，被員警阻擋，並要求劉離開。

劉女即對3名員警辱罵三字經，遭員警當場壓制逮捕，員警告知劉女罪名時，劉再以台語辱罵「聽不懂豬的話啦！」，員警事後將劉女送辦。

法官審理時，劉女坦承有說三字經及「聽不懂豬的話啦！」，但辯稱三字經是反射性用語，沒有罵員警的意思，律師則稱劉有身心失調症狀，三字經是口頭禪，是被員警粗暴對待時的情緒發洩。

但法官勘驗員警蒐證影帶，認為劉女罵三字經已非單純口頭禪，至於劉女另稱「聽不懂豬的話啦！」，有影射員警是「豬」或「牲畜」之意，依侮辱公務員罪判劉女拘役10日，可易科罰金。

(中時 )