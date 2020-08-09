「路平、燈亮、水溝通！」為使居民通行更安全，台中市政府今年度「自來水延管後路面復平計畫」第一期工程於清水區首先辦理，日前國姓里中央北路及三美路周邊路段約10公里長道路已全數復平霧峰、豐原區陸續施作中，預計今年度將完成全市50公里路修工程，大幅改善用路人安全。

經發局說明，自來水公司延管工程完工後，為加速路面復平，市長盧秀燕特別指示動用第二預備金5000萬元，加上經發局6000萬預算，共計1.1億元加速施工；施作範圍包括清水區國姓里三美路及中央北路、大甲區武陵里、大安區中庄里全里、外埔區水美里后寮路、豐原區南嵩里水源路南坑巷等地區。

經發局指出，除清水區外，霧峰區四德北路45巷及丁台路451巷周邊道路約1.2公里路修已於日前完成，近期將進行豐原區水源路南坑巷、國豐路二段366巷110弄、三豐路二段272巷191弄及角潭路二段149巷及95巷施工。

另外，潭子區雅豐街76巷及民族路三段33巷、大甲區文曲路59巷與339巷及週邊巷道、大安區中松路168巷及南埔路部分路段、大安區龜殼里南海路209號路段、外埔區后寮路38號等路段復平，預計10月底前完成。

經發局強調，路修復平工程受天候因素影響，經發局將與監造單位、施工廠商三方合作，如期如質完成自來水延管路面刨鋪。

(中時 )