根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日爆料，七六人明星後衛班西蒙斯即將離開奧蘭多隔離園區進行左膝手術，儘管七六人到現在還沒給出他的復出時間表，卻幾乎等於宣告他本季提前報銷，少了他的幫助，七六人在季後賽將很艱困！

班西蒙斯是在6日出戰巫師第3節，突然感到左膝不適，自己一拐一拐走進休息室內接受檢查，賽後確定他的左膝髕骨半脫位，儘管他的韌帶並未受傷，卻必須趕緊進行手術移除他膝蓋關節內的游離體，只要他一動刀，本季等同提前報銷。

假如少了本季場均16.6分、8.1助攻與7.8籃板的班西蒙斯，七六人只能把贏球重擔，全都拋給同樣傷痛不斷的明星中鋒恩比德，目前七六人戰績42勝27敗，位居東區第6，季後賽首輪很有可能遇上塞爾提克，一不小心就會「一輪遊」。

就算班西蒙斯才被傳出即將離開園區噩耗，關於他的交易傳聞卻沒停下，因為9日謠傳騎士打算全力招攬班西蒙斯，就算他在去年夏天才跟七六人完成5年1.7億美元續約，騎士仍然認為他們擁有足夠的交易籌碼，可以換來這名後場好手。

(中時 )