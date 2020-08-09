建設局長陳大田視察綠美圖興建工程。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府建設局持續推動重大公共工程，盯緊施工過程每個細節！建設局長陳大田特前往去年開工的「台中國際會展中心」及「台中綠美圖」視察，盼藉由定期走訪工地、面對面討論近期施工狀況等方式，與施工團隊保持良好溝通管道，力求公共工程如期如質完工，朝工程「三金」榮譽邁進。

陳大田表示，市府投入約58億元興建台中國際會展中心，是台中拚經濟的指標工程，完工後將有2360個攤位供展覽使用，以及大、小會議室可舉辦4600席的國際會議；自開工以來工程進度穩定超前，施工間也導入「風險評估」及「預防矯正」等多元措施，透過工程「安全閥」的機制建立，創造友善工作環境。

陳大田指出，面對新冠肺炎疫情衝擊，工區除做好防疫工作之外，施工團隊針對主要人力及物料供應情況皆先行啟動預防措施，人力方面仍以本國籍勞工為主，另專案引進外籍勞工67人，避免國內缺工衝擊。

工程所需鋼筋及混凝土等大宗材料均為國產料源，暫無缺料情形，建設局仍持續關注國內外市場狀況，並盤點進口材料、設備現況，及時研擬因應對策，以利建設順利推展。

陳大田說，由台日知名建築師聯手打造的台中綠美圖，目前進行至地下室結構體階段，為保護館藏品及空間機能需求，採隔震系統設計，共計109組的隔震元件目前已由義大利生產製造完成，第一批隔震元件已運送至工地，預計10月開始安裝。

陳大田強調，建設局將持續透過建築資訊模型(BIM)檢討施工細節，並於現地施作視覺模型構件，包含帷幕牆、鋼構、鋁擴張網等材料安裝與介面施作檢討，落實施工品質及職業安全衛生作業，並做好防疫措施，保障勞工健康安全。

(中時 )