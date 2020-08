美國總統川普將禁止美國企業和大陸短影音分享平台「抖音」國際版「TikTok」進行交易,據傳TikTok最快11日就會對川普政府提起聯邦訴訟。

美國全國公共電台(National Public Radio,NPR)昨(8)日引述1名消息人士透露,TikTok最快周二(11日)就會在TikTok美國總部所在地的美國加州南區地方法院(U.S. District Court for the Southern District of California)對美政府提起聯邦訴訟。

據了解,TikTok將會指控川普的行政命令「違憲」,因為華府沒有給TikTok解釋機會就下達禁令,同時也控訴川普政府指控TikTok危害國家安全的說法毫無根據。

川普6日宣布行政命令,禁止美國企業和TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)進行交易,命令將於45天內生效。NPR指出,川普的禁令對TikTok美國業務將造成致命打擊,禁令一旦生效,TikTok將無法讓用戶進行軟體更新,導致該款App最終無法使用。其次,美國業者將停止在TikTok上刊登廣告,Apple Store以及Google的Play商店最終也得將TikTok移除;第三,TikTok美國分公司的上千名員工可能面臨無限期薪資凍結,TikTok美國公司大樓的房東也必須要求公司離開,甚至美國律師恐無法再為TikTok的官司進行辯護。

熟悉TikTok內部討論的消息人士透露,看起來川普下達行政命令相當倉卒,並且並不包含讓TikTok維持合法性的例外情況,因此TikTok預計將指控美政府違反正當程序。

(中時新聞網)