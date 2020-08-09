美國總統川普日前簽署TikTok和微信禁令，美國國家公共電台(NPR)8日披露消息人士的話指出，TikTok正準備起訴川普政府。

美國媒體「NPR」報導披露，一位參與這起即將展開的訴訟、但未被授權代表字節跳動公司發言的人士表示，TikTok最快將於11日向川普政府提起聯邦訴訟。他表示，這起訴訟預計將向美國加州南區聯邦地區法院遞交審理，這是由於TikTok的美國業務總部位在加州。

此外NPR還報導指出，訴訟將控告川普總統簽署的行政令的舉動違反憲法，因為這沒有給該公司回應的機會。據消息人士另外表示，TikTok認為，川普政府在這項行政命令中所援引的「國家安全理由」完全沒有根據。

「對TikTok的指控完全是基於猜測和臆想。」消息人士強調，川普行政令並非基於任何事實調查結果。對此，NPR報導指白宮拒絕對該起訴訟發表相關評論。

川普6日簽署行政令，稱手機影音平台TikTok和通訊軟體微信「對美國國家安全構成威脅」，行政令將在45天後禁止任何受美國司法管轄的企業或個人與TikTok母公司字節跳動，以及與騰訊公司及其子公司進行與微信有關的交易。

(中時 )