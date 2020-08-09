國道1號辦理「台南都會區北外環道路第3期新建工程」鋼箱梁免拆模板及防護底板安裝作業，8月10日至12日（每日夜間22時起至翌日6時止）封閉台南系統交流道至永康交流道北上路段，永康分局於交通管制期間，針對永康交流道及改道路線沿線加強交通疏導與路況監控。

永康分局提醒民眾，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，交通封閉管制期間，車輛行經管制區域請減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警指揮手勢循序行進；另也呼籲用路人嚴禁道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，行經路口務必禮讓行人，為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

警方也將主動連線警察廣播電臺，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

改道路線：國道1號永康交流道→台1線東行→新港社大道→國道8

號新巿交流道→台南系統交流道北上匝道國1北行。

(中時 )