民進黨高雄市長補選候選人陳其邁日前被問及，該如何面對父親陳哲男曾涉入弊案，因此每到選舉就被對手拿來攻擊一事，他說與父親的親情無法割捨，只能承受也不會辯解。也因此，他在從事公職期間加倍努力認真，並嚴格要求自己。對此，名嘴苦苓則替陳想到另外一種說法，卻引來許多網友議論。

陳其邁日前表示，每到選舉，父親陳哲男都會被拿出來討論，他受訪時也不迴避地說「我是別人的兒子，這就是我的承擔」。陳其邁也強調，30歲從政以來，他對自己的要求就是要比別人跟努力，也用更高的檢驗標準來檢驗自己。

對此，苦苓在臉書指出，如果陳其邁說：「我的父親當年確實犯了錯，他也付出了代價。但無論如何，我是他的兒子，親情是不能切割的，所以我只能默默承擔。父親對當年的錯誤非常後悔，經常告誡我千萬不能犯錯，我也一直自我警惕，從政多年以來，都用最高標準要求自己」。並問網友覺得他這番回答如何？

網友則表示「此時無聲勝有聲吧」、「有點畫蛇添足」、「有點假」。不過也有網友認為「反正信者恆信，這件事情其實對他來說也沒啥傷害了」、「沒逃避 真男人」、「感覺沒啥影響，信者恆信，不信者恆不信」、「我也以為他會這樣說」、「上一代的恩怨！跟下一代沒關連！不用牽拖太多啦」。

(中時新聞網)