32歲大陸女星馬思純4年前演出《七月與安生》在金馬獎上封后，之前她上節目自揭內心黑暗面，坦言從小在學校遭受霸凌，導致對自己很沒自信，她坦言有服用情緒藥物，但副作用是3天內會變胖4公斤、肢體僵硬。

馬思純是童星出身，13歲就演出知名大作《大宅門》，除了在2016年與周冬雨以七月與安生》一同勇奪金馬獎外，也在隔年拿下香港金像獎最佳女主角，在人生順利的同時，也發生了意想不到的事。

馬思純拍攝時尚大片。(圖／馬思純微博)

綜合陸媒報導，馬思純日前被拍到現身精神病院，沒有化妝的差氣色差到爆，雙眼完全看不出光彩，根本難得認出她曾經在頒獎台上的光鮮亮麗，身材也完全走了樣，跟菜市場大媽一樣臃腫。

馬思純之前曾在節目中坦承自己罹患憂鬱症，從小曾受霸凌，有個女同學特別討厭她，偷在她要喝的可樂倒粉筆、抹布水，別的同學看不過去告訴馬思純，事情才曝光。，並透露父母後來的反應也讓她內心受創，只安慰她說：「不要去理會，妳要努力地去證明，妳過得比她好」，息事寧人的態度造成馬思純後來的敏感性格，對自己也沒什麼自信。

而與相戀多年的男友歐豪分手無法失戀痛苦也是原因之一，她在節目中也說，「因為工作壓力和外界質疑聲而經常整夜失眠，得了焦慮症。」曾經3天就胖了8斤（約4公斤），發病時甚至會短暫失明、狂喘氣，身體也會癱軟無力，甚至無法走路，讓人非常擔心她。

(中時新聞網)