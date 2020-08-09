「2020台中購物節」抽豪宅、汽車等大獎，截至目前消費登錄金額已達33億元，衝破去年紀錄。活動倒數不到一個月，為全力衝刺經濟復甦，市長盧秀燕在百忙中抽空到購物節優惠商家牛排館用餐，自掏腰包點了沙朗牛排與市議員黃馨慧一同品嘗；胃口大開的她，直呼「台式」牛排配濃湯、餐包最對胃，CP值超高，力薦民眾到台中吃喝玩樂拚經濟，幸運中大獎。

「牛排滋滋作響，一口接一口停不下來！」盧秀燕在經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋等人陪同下，一起到逢甲知名牛排館用餐；在牛排館總經理林心翎推薦下，盧秀燕選擇「沙朗牛排」做為主餐，她說自己偏好「帶筋」的口感，但店家的沙朗卻非常軟嫩，甚至近似「菲力」的肉質，讓她十分驚艷。

「地標型牛排，台中人的生活日常！」盧秀燕表示，台中不僅是許多美食的發源地，有許多美食更只有到台中才吃得到，她造訪的牛排館從逢甲夜市起家，主打充滿「台式特色」的平價鐵板牛排，高CP值成為國內外遊客到台中必訪美味。

盧秀燕說，台灣名產「珍珠奶茶」自台中發跡，已成為享譽國際的特色美食，除品嚐的牛排，知名蛋餅、章魚燒品牌也是從台中逢甲夜市起家。歡迎民眾把握最後一個月時間參加台中購物節，或是利用中央發放的「振興三倍券」來台中消費，品嚐在地原味、忠誠、創始的味道。

經發局指出，台中購物節活動，西屯區在區域累積消費排序中位居第一，為消費登錄最熱點。市議員黃馨慧表示，逢甲夜市位於西屯區，不僅是台中知名的夜市，也是觀光客必遊的景點，自己每月會造訪該牛排館1、2次，歡迎民眾到台中，用平實價格體驗在國外吃牛排的感覺。

(中時 )