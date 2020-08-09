周姓男子今年4月在韓粉臉書社團上，PO文指蔡政府防疫紓困1兆500億，質疑1兆多恐被「綠魔惡狼」開始「五鬼搬運」，警方認為周散佈謠言，依《社維法》移送裁罰，但法官認為，民眾對政府振興經濟方案提出質疑，屬憲法保障言論自由之範疇，不構成《社維法》，裁定不罰。

周男是於今年4月11日下午，以手機上網至「韓國瑜蔚然中華守護聯盟」臉書社團，PO文「菜婆子防疫，打算要花1兆500億紓困救經濟，每人預計發1千元酷碰券，這樣也才230億而已，剩下的1兆多，這群綠魔惡狼們，又要開始實施五鬼搬運法了嗎？」周坦承 PO文，否認散佈謠言，警訊後依《社維法》送辦。

法官認為，周男PO文內容，與現今行政院發行振興三倍券方案相似，難以認定是不實謠言；而且國內因新冠肺炎疫情衝擊，嚴重影響社會經濟，政府如何振興經濟，屬可受公評之事，民眾對政府振興經濟方案之時事提出針砭，屬憲法保障言論自由範疇。

況且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認周男有捏造不實謠言的故意。至於周PO文「這群綠魔惡狼們，又要開始實施五鬼搬運法了嗎？」，法官認為這是因周男因不了解國家預算、會計，提出個人質疑，並非故意捏造不實謠言而影響公共安寧，不構成《社維法》，裁定不罰。

(中時 )