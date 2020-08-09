駐美國使館正根據大陸民航局、海關總署、外交部聯合發布《關於來華航班乘客憑新冠病毒核算檢測陰性證明登機的公告》對在美國實施核酸檢測措施進行綜合評估。如實施條件具備，將適時發布具體實施時間和辦法。

公告指，目前，部分國家赴陸航班已全面實行出示核酸檢測措施。根據規定，包括從美國出發在內的，從部分國家轉機前往大陸的陸、外籍乘客須事先在出發地國家先行完成核酸檢測，並在登機前5天內（航班起飛前120小時內）獲得核酸檢測為陰性的報告。

據悉，大陸公民須出示憑核酸檢測陰性帶有「HS」標識的綠色健康碼，外國公民須出示經駐外使領館認證過的健康狀況聲明書，在航空公司查驗後方可登機。即日起，自美國出發經已全面實行核酸檢測措施的第三國中轉的中、外籍乘客可按照領區劃分向駐美使領館提出相關申請。

公告指，目前美國各州均有許多醫院、診所或實驗室等醫療機構，可提供新冠病毒核酸檢測服務。駐美使領館目前未指定特定檢測機構進行檢測，凡正規醫療、檢測機構出具的正式檢測報告均予認可。

(中時 )