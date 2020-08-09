高雄市長補選倒數，國民黨候選人李眉蓁提出「海水沖馬桶」政見，引發熱議。對此，新北市議員葉元之認為，這項政策很棒，大讚李眉蓁苦民所苦，相當負責任。

李眉蓁表示，民進黨執政，高雄花了3兆多預算，還造成高雄市負債3300多億，但問題都沒有解決，所以現在想解決高雄水的問題，這是長期規畫，分階段畫來推動，希望未來高雄市民不要再提水了。

葉元之在節目《台灣最前線》中表示，這政策會越辯越明，海水沖馬桶並非全面性，也不是要鋪管線，而是在靠海的地方「有適合就做」，主要改善水質的方式，像是在自來水加壓站加逆滲透機，或成立喝水專家小組想出一些淨水的方式。

至於高雄水質，葉元之提到，以前高屏溪上游有養豬戶，後來雖然改善，但水質鎂、碳、鈣等物質比較多，一加熱就會出現白色結晶的水垢，導致現在高雄還是有很多加水站、加水車，李眉蓁是希望讓大家不要再過提水生活。

葉元之認為李眉蓁「苦民所苦」，看到高雄市民生活上不方便，願意幫大家解決，是一個很負責任的候選人，而大家討論她的政策其實很棒，反而大家都沒有在討論陳其邁的政策，就連主持人也說「說的也是，李眉蓁越來越紅」，葉元之接著說「所以我覺得很棒，包括那個萊姆酒的政策也是」。

(中時新聞網)