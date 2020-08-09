說起本季復賽階段狀況最火熱的球隊，絕對還是太陽莫屬！靠著戴文布克攻下全場最高35分，外加6助攻、3籃板，太陽9日以119比112撲滅熱火，除了保持復賽5戰全勝，更以31勝39敗升到西區第10，距離西區第9拓荒者僅剩0.5場勝差，排名隨時可能產生變化。

為了慶祝太陽繼續成為本季復賽階段唯一未嘗敗績球隊，太陽官方推特更把名字改成「5-0」，畢竟這是太陽自從2014年以來，首次嘗到5連勝滋味。這波5連勝在場場關鍵的排名賽期間出現相當重要，也讓西區第8種子爭奪戰更加膠著。

目前西區第8席位仍由昨拿復賽首勝的灰熊占據，戰績33勝37敗，暫時領先西區第9拓荒者1.5場勝差，太陽與馬刺則以0.5場勝差緊追拓荒者，畢竟聯盟訂出新規則，只要分區第8種子最終沒能領先第9種子4.5場勝差，就要打附加賽。

不過太陽剩下3場排名賽的對手，分別是雷霆、七六人與獨行俠等早已晉級季後賽隊伍，對手是否拿出真正實力應戰？目前還很難講，所以接下來太陽必須自助人助，不僅自己必須力保復賽不敗，更希望灰熊、拓荒者、馬刺等隊多輸一點。

(中時 )