底特律老虎隊今（9）日長程火力四射！對海盜隊之戰1局上，1至5棒有4人揮出全壘打；上次老虎隊單局敲出4轟是在2013年，如果是第1局4轟則相隔更久，上次是1974年。如果再細一點，今天是在首局無人出局前就出現4轟，這就是隊史首見了。

老虎隊開路先鋒古頓1局上率先開轟，是一支陽春全壘打；第2棒史構普擊出一壘安打，接著第3棒老將米蓋．卡布瑞拉又揮出全壘打，是一支2分炮。第4棒克榮見狀也來一轟，突破400呎大關，有404呎遠。這還沒完，第5棒坎德拉瑞歐打得更遠，竟有437呎之遙，是這4支全壘打中最遠的一轟。

海盜隊先發投手霍蘭投的前11球被敲出5支安打，包括4轟，首局就掉了5分。不過他還是撐到6局上，又被瓊斯打了1支全壘打，接著再被敲安打後終於退場；他總共挨了13安、包含5轟，失掉9分承擔敗投。

此外，老虎隊老將米蓋．卡布瑞拉生涯第481轟出爐，仍居大聯史上第30位。不過今天他有3分打點進帳，生涯累計1701打點，超越陶米（1700打點），躍居大聯盟史上第24位，且只差瑞基．傑克森1分打點而已。

(中時 )