還陽天時將盡，西窗月肉身仍毫無動靜，一旁晏朝歌苦戰墨魂不明，誓要守護佳人至最後一刻。未料藏機者趁隙潛入，鎖定西窗月，便是磅礡厲掌落下！危急間，但見一只龜殼旋入，擋下致命一擊！同時魙域內，誅世之墨把守渡橋，就在西窗月陽世命火徒滅之刻，倏然一道儷影疾奔而上，宿敵會面，迎頭，就是連環交鋒！

受制墨咒，辰太尋明神智昏亂，竟似受魔筆同化，為阻止辰太犯下大錯，收萬劫刀出無情！師徒二度交手，卻是截然不同的局面，收萬劫離開丹青湖太久，失了後援，一時氣力難繼；反觀辰太天賦過人，再合妄筆之能，遊身化招，占盡上風！

締魔劍血祭武道，眼見闇龍漩濤與默龍螢心之死，淨龍雲瀟崩潰憤怒，豁命對決魔嶽劍主，這場父子對決，最終又是怎樣的結局？聯手再造天宙之間的奉天逍遙，意外見到太曦神照的真面目，一席清聖姿態，為何決使聖殤之權？天跡是否能阻止太曦之舉？

莫召奴踏入朱雀靈鄉，穿越時空交錯之境，來到久遠前的戰朝五國。土榭、火陷、木暉、金曜、水云，七個被神儀器的人，究竟掩藏著何種過往？破壞神厄禍、希望之子羽嵐的宿命對決，又與莫召奴有何關係？太曦神照與破壞神厄禍，光與闇的對立，自古以來又是怎樣的關係？欲知詳情，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第23章：最恨的愛人；第24章：死中求生。

(中時 )