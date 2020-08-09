為了釐清國內是否有隱藏的新冠肺炎無症狀感染者，彰化縣衛生局與台大公衛學院進行「萬人血清抗體檢測」，初步檢驗結果發現，部分血清抗體竟呈陽性反應，顯示非確診者曾染新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，的確可能有這樣的病例，但存在偽陽性風險。

近日出現多例從台灣出境旅客返國後確診個案，引起外界質疑是否有隱藏的無症狀患者，彰化萬人血清抗體檢測結果證實，的確有非確診者呈陽性抗體，而且患者當時症狀不輕。莊人祥接受媒體訪問時表示，的確可能有這樣的病例，但個案數不會太多，還須評估檢驗試劑的敏感性、特異性及疾病盛行率，恐存在偽陽性風險。但即使是陽性，個案經過這麼久的時間已經沒有傳染力，中央流行疫情指揮中心下午2時將召開臨時記者會一併說明。

彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，啟動「萬人血清檢測」，針對確診者、接觸者、居家檢疫及健康照護人員4種高風險族群進行抗體採檢，結果顯示有部分非確診者，曾染新冠肺炎，彰化縣衛生局25日將公布期中報告。

(中時新聞網)