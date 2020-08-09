蘆洲19歲男全裸倒在樓梯間 命危送醫搶救 10:382020/08/09 中時新聞網 張達智 、 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘆洲一名19歲男子全裸倒在樓梯間，命危送醫搶救中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘆洲三民路男子赤裸倒臥樓梯間，警消到場後發現男子已無生命跡象，目前仍在搶救中。（新北市蘆洲分局提供／張睿廷新北報導） 新北市蘆洲三民路一處民宅，今（9日）晨7時許，一名19歲的男子被人發現全身赤裸倒臥在4樓樓梯間，失去生命跡象，送醫搶救中。警方初步調查，男子身上有多處擦挫傷，但沒有遭攻擊的跡象，且倒臥的地方就在住家旁，研判是失足跌倒，但詳細原因還有待後續調查。 (中時新聞網) #19歲 #樓梯間 #倒臥 #新北市 #蘆洲 #裸男 #全裸 也許您會感興趣 推薦閱讀 房子租給泰女當炮房「9天接40客」23歲鮮肉男慘了 08:462020/08/08 社會 埔里男子酒駕 2歲女童走出果園慘遭輾斃 22:472020/08/07 社會 離奇 裸女墜樓亡私密處有體液 驗DNA「不是老公的」 15:342020/08/08 社會 悲傷父親節 草屯課長遭酒駕撞亡 04:102020/08/09 社會新聞 17歲少女吸笑氣後激戰 他一旁全程錄影PO網竟無罪 11:112020/08/08 社會 模範勞工防汛殉職 家屬慟父親節團聚夢碎 16:282020/08/07 社會 2歲女童陪家人逛果園 遭酒駕男狠撞拖行不治 12:382020/08/08 社會 詐騙車手盜領贓款 副所長跑百米逮人 13:382020/08/07 社會 熱狗豪宅開箱蒐藏破千萬 04:102020/08/08 娛樂新聞 父親節前夕 中和區里長邀子女探索爸爸的重要「密碼」 21:222020/08/07 寶島 社會熱門新聞 因為風的緣故 嘉義青年9萬塊飛了 - 社會 成田機場驚見35年前空難班機 詭異現蹤半小時 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 台南怎麼了？日商墜樓慘死2樓露台 曾1天發生11起輕生案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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