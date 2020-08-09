蘆洲三民路男子赤裸倒臥樓梯間，警消到場後發現男子已無生命跡象，目前仍在搶救中。（新北市蘆洲分局提供／張睿廷新北報導）

新北市蘆洲三民路一處民宅，今（9日）晨7時許，一名19歲的男子被人發現全身赤裸倒臥在4樓樓梯間，失去生命跡象，送醫搶救中。警方初步調查，男子身上有多處擦挫傷，但沒有遭攻擊的跡象，且倒臥的地方就在住家旁，研判是失足跌倒，但詳細原因還有待後續調查。

(中時新聞網)