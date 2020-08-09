9歲的小瑜最近上課時發現，好像較以往看不清楚黑板上的字跡，校方健康檢查也通知有視力不良之跡象，小瑜家人接獲通知後，趕緊帶她前往眼科就醫，確診近視增加了150度，推斷是因長時間近距離用眼加上作息不正常所導致。

近視愈早發生 成為高度近視風險愈高

根據國民健康署106年執行之「兒童青少年視力監測調查計畫」資料顯示，小學一年級學童近視盛行率為19.8%，小學六年級學童則為70.6%。且近視50度以上的人數，每升一個年級就以10％的數值增加；另統計，有超過81％的國一學童罹患近視，到國中三年級學童近視的盛行率更高達89.3%，高中三年級，高度近視的比率高達35.7%。

越早發生近視，日後成為高度近視者的風險也越高。台北慈濟醫院眼科部鄭涵之醫師表示，近視發生的尖峰年齡為6至12歲，平均小學孩童每年約增加100至125度，國中每年約增加50至75度，到了高中逐漸平緩，每年約增加25至50度，直到20歲後眼軸生長趨於穩定。

高度近視定義下修 500度以上即符合標準

過去高度近視的定義為近視600度以上，但近年世界衛生組織（WHO）已將此定義下修為500度以上；一旦成為高度近視族群，其併發症，如：白內障、視網膜退化、視網膜剝離、高度近視性黃斑部病變及青光眼等發生風險相對提高。

鄭涵之指出，近視的起因先天比重佔20%，後天影響則佔80%，若長期暴露在近距離使用的環境，像是觀看手機或平板的時間過長，眼球為了適應近距離用眼產生生理變化，造成眼軸增長，近視即會發生。

現今治療孩童近視最常見的方法是使用眼藥水，藥水的濃度與其效果成正比，可能有畏光或近距離用眼模糊等副作用，建議可佩戴經醫師核可的太陽眼鏡或帽子作保護；另有角膜塑型鏡片之選擇，但須注意其最低年齡限制9歲，若使用期間有角膜感染發炎之情形，應立即停止配戴、前往就醫。

護眼關鍵在戶外活動 做好3守則避免近視上門

鄭涵之強調，護眼的關鍵最終在於戶外活動，建議每周應有14-16個小時的戶外活動（平均每日至少2小時）。藉由陽光中的紫外線刺激眼睛分泌多巴胺，其可抑制眼軸增長的發生率，近視度數相對不易增加。

因應暑假，許多學童在家可能長時間觀看電視、手機或平板，鄭涵之也給予幾項護眼建議：

1、遵守30/10戶外120原則：

確保近距離用眼時，三十分鐘就要休息十分鐘，維持35到45公分之距離，且須注意四周環境的光線是否充足；每天120分鐘的戶外活動，讓紫外線刺激眼睛分泌多巴胺，達到抑制眼軸增長的效果。

2、多攝取下列護眼營養素之食物：

含有豐富維生素A的食物有蛋黃、胡蘿蔔、南瓜、綠花椰菜；富含維他命C的食物有芭樂、奇異果、柳橙、番茄；蛋黃、菠菜、玉米、地瓜葉及綠花椰菜等則含有豐富的葉黃素，而藍莓、蔓越莓、櫻桃及紅肉火龍果、紫地瓜都是很好的花青素來源。

3、定期做視力檢查：

無近視者建議每半年得檢查一次，有近視者應於治療期間維持3-4個月的定期追蹤檢查。

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(中時新聞網)