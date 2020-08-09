藝人王百瑜淡出演藝圈15年，近日她接受本刊專訪，看來不但容顏未老，反而更加精緻美麗，歲月幾乎沒有在她身上留下痕跡。她透露因為女兒已大學畢業，才動念重回演藝圈，先小試身手嘗試直播，如果有不錯的劇本也不排斥再演戲。提到保養秘訣，王百瑜表示自己每天必量體重，吃得少且健康，還有固定運動習慣，「考上廚師執照後才發現，要注重飲食，口味不要吃太重，也不要吃太多」。

提到保養秘訣，王百瑜表示自己每天必量體重，吃得少且健康，還有固定運動習慣。（圖／翻攝自王百瑜臉書）

讀五專時期開始當平面模特兒，王百瑜和演員黃建群因拍廣告相識相戀，交往3年後於1996年結婚、懷孕。但臨生產前卻疑遭賈靜雯介入婚姻，她氣到隔天就生下女兒，最後和黃建群以離婚收場，結束一年短命婚。王百瑜曾於2006年在《男人搞什麼》節目中提到，生產前一天她挺著大肚到光復南路飯店門口，當場看到賈靜雯下黃建群的車，兩人前後進飯店，她衝上去質問，並呼了黃建群兩巴掌。對此，黃建群則回應：「我承認有道德疏失。」

離婚後王百瑜開始拍戲賺錢，1997年曾赴港拍攝《京港愛情線》，同劇除了吳倩蓮、李亞鵬外，還有金馬影帝陳建斌演出李亞鵬哥哥一角，王百瑜笑說自己眼盲，後來看《甄嬛傳》時，完全沒有認出原來皇帝跟哥哥都是陳建斌，但不忘誇讚對方演技真的很好。會開始淡出演藝圈，王百瑜坦言當時鄉土劇開始盛行，她自覺台語不好，外加拍戲收入不穩，於是開始嘗試做房地產副業，現在靠收租就能穩定過生活。

提到感情，王百瑜表示現在單身，而對於近期演藝圈頻傳離婚，她佛系表示：「現在離婚率本來就很高，什麼事都不是一定的、什麼事都是有可能的，活在當下enjoy就是最好。」對於當年因賈靜雯而離婚，她直說不想再回顧這段過往，「事隔多年，大家現在都滿好的，都有自己的家庭，祝他們都幸福就好。」

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(中時新聞網)