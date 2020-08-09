娛樂周報》潘瑋柏妻爆進豪門訓練營 羅霈穎遺照臨時更換 宋慧喬離婚原因曝？米可白富尪這樣追到她 11:052020/08/09 中時新聞網 黃詩淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潘瑋柏嬌妻爆進天王嫂訓練營、羅霈穎遺照曝光。(圖／翻攝自IG、冬瓜行旅提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時新聞網》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 809 影后憂鬱症病發 赴精神科身材臃腫眼神渙散 809 孫安佐曬全家福有亮點 58歲狄鶯近照太震撼 808 羅妹妹告別式遺照確定 花海襯托海派個性 808 女星臉狂長肉球被指染性病 醫：與菜花同種病毒 807 為何離婚宋仲基？宋慧喬1年後開腔洩玄機 米可白和尾牙大王尪謝銘杰離婚。(圖／本報系資料照) 807 米可白：我實在太討厭他了 揭尾牙大王當年這樣追到她 806 臉書曬美照曝懷孕進度？林志玲：老天爺有最美好安排 806 澎恰恰負債2億4千萬 突召開記者會宣布「破產」 805 甘為譚詠麟瞞婚12年他卻早跟小三生子 正宮心死遁入佛門 805 羅霈穎59歲人生謝幕 昔為男友還債感嘆：都沒有好姻緣 804 女兒為愛殉情 應采靈看淡生死：骨灰丟臭水溝 804 潘瑋柏被騙了？空姐辣妻慘遭起底 爆「PUA訓練營」4步驟嫁豪門 803「拍鬼片活不過50歲」一語成讖 林正英病逝女友「石榴姐」淚崩守靈 803 最正主播閃嫁副總裁卻嘆後悔 自爆2胎全是意外「要記得避孕喔」 (中時新聞網) #娛樂周報 #娛樂圈 #娛樂新聞 #潘瑋柏 #潘瑋柏老婆 #羅霈穎 #宋慧喬 #米可白 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂最勁爆》羅霈穎戒安眠藥 譚詠麟正宮心死遁入佛門 林志玲洩懷孕進度 曾志偉隱形妻病逝 11:012020/08/06 娛樂 娛樂最勁爆》潘瑋柏妻傳進豪門訓練營 羅霈穎40年前嫩照曝光 G奶女偶像被抓姦 趙又廷甜蜜視訊高圓圓太閃 11:082020/08/05 娛樂 潘瑋柏40歲生日！唱片公司代回應新婚妻參加天王嫂訓練營 19:522020/08/06 娛樂 娛樂最勁爆》羅霈穎引魂儀式內幕曝光 宋慧喬暗指離婚主因 羅姐昔同台劉真 小林志玲人美命不美 11:052020/08/08 娛樂 娛樂最勁爆》米可白離婚原因曝光 米可白曝昔討厭老公 澎恰恰欠債借不到錢 潘瑋柏妻美艷照外流 11:172020/08/07 娛樂 網爆「PUA訓練營」4步驟嫁豪門 郭富城嫩妻慘遭波及…悄刪認愛照 18:372020/08/07 娛樂 羅霈穎60歲慶生派對變冥誕 于美人曝她禮服已訂還玩Dress code 16:252020/08/08 娛樂 潘瑋柏被騙了？空姐辣妻慘遭起底 爆「PUA訓練營」4步驟嫁豪門 17:262020/08/04 娛樂 羅霈穎買股賠千萬關房間陷低潮「屁股白搖」是嫂嫂一句話點醒她 11:032020/08/05 娛樂 瘋傳是「天王嫂訓練營」大將 郭富城嫩妻不忍了曬圖吐實 16:002020/08/05 娛樂 娛樂熱門新聞 為何離婚宋仲基？宋慧喬１年後開腔洩玄機 - 娛樂 影后憂鬱症病發 赴精神科身材臃腫眼神渙散 - 娛樂 上康熙羅霈穎誇海口「活到100歲」 驚見劉真同台網淚憶 - 娛樂 羅妹妹告別式遺照確定 花海襯托海派個性 - 娛樂 米可白秘密離婚1年才公開！真正原因曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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