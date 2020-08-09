得排除海岸管理法第25條特定區位之港口水域一覽表。(內政部提供)

內政部今日稍早發布新聞稿表示，為簡化行政作業，內政部日前主動盤點公布全台101處既有合法港埠水域，其中包括商港、工業專用港、遊艇港及漁港在內，其水域的建設，在開發利用時免申請特定區位許可，未來港埠主管機關無須再向中央個案徵詢認定，有助港區設置浮動碼頭或疏濬等工程。

內政部聲明指出，依「海岸管理法」等規定，若在海岸特定區位內從事一定規模以上之開發利用，須向中央主管機關申請許可，但屬於原合法設置之既有設施、港埠，位於現有防波堤外廓內者，因較不會產生外部性衝擊，中央主管機關得予以認定排除於特定區位的範圍，無需申請特定區位許可。

內政部表示，自104年2月4日「海岸管理法」公布施行後，在港埠主管機關徵詢下，內政部已陸續個案認定安平商港、新竹縣坡頭漁港、台中商港及桃園市竹圍漁港等4個港口水域，得排除海岸地區特定區位。

內政部指出，為減少個案認定公文往返，已主動繪製台灣本島港埠既有防波堤外廓內之水域範圍，經會商相關機關後，於今年6月12日公布。通案認定基隆商港等97處得排除海岸地區特定區位的港埠。

內政部表示，目前全台共有101處港口得排除海岸地區特定區位，未來澎湖、金門及連江的港口，亦將比照本島作業方式辦理，以提升行政效能。但港區權責單位仍須依法辦理管理、監測與維護等措施，以確保海岸環境永續發展。

(中時 )