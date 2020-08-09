楊繡惠上午現身靈堂弔唁羅霈穎。（羅永銘攝）

資深媒體人狄志為（右）和呂文婉前往悼念羅霈穎。（羅永銘攝）

藝人羅霈穎59歲香消玉殞，前晚由她大哥羅青哲引魂設靈「冬瓜行旅」，她的好友楊繡惠在9日上午10點30分前往靈堂弔唁，並哽咽地說道：「我剛剛有跟她謝謝，謝謝她很提攜我，我希望她在另外一個國度，一樣可以過著她精彩的人生，可以展翅高飛。」她也表示羅霈穎長眠地點選於豬哥亮也葬於此的擁恆文創園區，「那邊有老朋友可以好好地照顧她」。

楊繡惠與羅霈穎認識逾20年，好交情的2人過去只要錄影，楊繡惠就會載沒車的羅霈穎回家，每次羅霈穎都會「買包子回送」的暖舉，讓她至今回想仍溫馨。她透露雖然2人不常碰面，但時常在臉書聯繫感情，並回憶最後一次與羅霈穎聯繫是在7月31日下午3點55分，「因為那時候我正好要開車，所以回她一個娃娃貼圖，我不知道那是最後一次，要是知道的話，請把握機會跟她好好的說話！」

楊繡惠難掩情緒地說：「她在我心目中一直這麼漂亮、開朗，不管過了幾年，她永遠在我心中就是這麼樣一個漂亮的形象。」此外，資深媒體人狄志為、呂文婉等演藝圈好友也在9日上午前往靈堂弔唁。

(中時 )