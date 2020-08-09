新冠疫情未止，香港財政司司長陳茂波9日在網誌表示，如何有效控制疫情是本港最迫切須應對的挑戰，認為全民檢測能盡快提供安全環境以重啟經濟及恢復社會活動，冀市民積極參與檢測計劃。陳表示，按港府推算，全港約有1000多名隱形患者。若不積極主動辨識及治療，防疫工作將變得更困難。

他認為，現時香港仍面對不少無病徵患者在社區活動的風險，這個隱形傳播鏈將無從中斷。而內地在人員及物資等方面的支援，讓香港有條件推展更全面的檢測計劃。他呼籲市民為了自身健康、社會防疫成效，以及經濟活動可盡快恢復，積極參與全民自願檢測計劃。

此外，香港醫院管理局發言人9日公布，有4名確診病人於今晨離世，至今共有51人於公立醫院離世。4名病人本身均有長期病患，入院後情況持續惡化，分別於今日離世，包括明愛醫院的90歲女病人(個案編號2269)，她於7月22日因腹痛入院，於今日凌晨零時11分離世；北區醫院的88歲女病人(個案編號2429)，她於七月23日因發燒及咳嗽入院，於今晨3時57分離世。

屯門醫院的78歲女病人(個案編號2955)，她於7月27日因發燒及咳嗽入院，於今早5時37分離世；及瑪麗醫院的81歲男病人(個案編號3714)，他於8月4日因確診感染新冠肺炎入院，於今早7時52分離世。

(中時 )