新竹縣湖口鄉1家按摩會館7日發生一名女員工遭同居男友持刀刺死慘案，檢警相驗屍體後發現，女方全身至少有40處刀傷，刀刀下手兇殘，，男方事後畏罪輕生遭救回一命，據了解，男女主角同居3年多，男方為了娶她，全將薪水交給女方保管，未料日前卻發現女方劈腿，在人財兩失下抓狂打算同歸於盡，釀成這起慘案。

據了解，李女為印尼籍華人，已入籍台灣許久並已離婚，與林男為同居情侶關係，李女曾報案指空林男家暴，而林男疑似不滿李女拿了他的錢又劈腿，2人起衝突，7日爆發釀禍。

39李姓女子為該按摩會館員工，7日上午10點25分左右開店營業後45歲林姓男友就入闖入店內，指名要找李女。

目擊者表示，林男疑不滿李女拿了他的錢又劈腿，2人在現場一言不合爭吵，李女原本逃出店門口，隨後又被林男從背後抱住，拖拉著回店內，林男疑似隨手拿店內的水果刀行兇，再用同把刀插入左胸下緣自殘。

目擊者表示，該店另名清潔員尖叫跑出後，民眾隨即報案。而當救護人員到場時，現場血跡斑斑，李女全身浴血倒臥在走廊上，身上刀傷不計其數，送醫前已無呼吸心跳、送醫不治身亡；林男則是左胸下緣插著一把水果刀，橫躺在包廂內，送醫時意識清楚，一度無法言語，後轉送林口長庚救治。

該店附近鄰居指出，該店才剛重新經營約3周，前一任經營者也才經營2、3個月，因找不到按摩師傅而頂讓，李女也才到該店就職約2周，常看到李女進出，卻沒見過林男。新竹地檢署檢察官7日中午前往相驗，至於案件發生原因，仍待檢警調查釐清。

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