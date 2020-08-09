◎彰化水岸白色海豚屋 電到很多人

彰化縣自然生態教育中心8日啟用，搭配水岸、風機，和純白唯美的建築，吸引遊人如織，成為網友心中最夢幻的新打卡景點。彰化縣長王惠美表示，未來將結合大肚溪口溼地生態、水上活動，為彰化西北角生態觀光，打開新里程碑。

◎南投星空季 主打祕境小旅行

南投有多處高海拔景點適合觀星，南投縣府6日舉辦宣傳記者會，邀全台旅客前來「離銀河最近的地方」欣賞七大觀星祕境。其中，合歡山暗空公園是亞洲第三座國際暗空公園，更是台灣首座，9月19日將舉行開幕及星空音樂會，邀民眾共襄盛會。

◎太興萬鷺朝鳳奇景 全台獨一無二

嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」奇景，約在每年8月底登場，最高紀錄1天曾有3萬隻黃頭鷺一群群由北往南遷徙，十分壯觀。太興村村長簡慶輝依往年經驗預估，今年9月中旬後的鳥況最佳，出現時間以下午4點到6點最多，民眾除賞奇景，還可走訪太興飛瀑、梨園寮車站等景點，一次網羅太興之美。

◎夢谷瀑布賞蝶 期待美景再現

位在南投縣仁愛鄉南豐村後方台14省道旁的夢谷瀑布，過去是賞蝶聖地，但經過921地震及風災造成地貌改變、蝴蝶減少，近幾年開始逐漸恢復生機，地方盼爭取進行夢谷瀑布周邊景觀改善，讓被世人淡忘的蝴蝶棲息地與瀑布美景能重回往日生機。

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(中時新聞網)