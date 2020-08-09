高雄市長補選進入倒數階段，今（9）日國民黨候選人李眉蓁到市場掃街，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，漢子、燕子合體陪同，就缺「禿子」韓國瑜。競選團隊表示，會盡快敲定站台時間，而李眉蓁今日接受媒體訪問時則說還在聯繫。不過，稍早傳出韓國瑜擬在14日選前之夜現身。

韓國瑜父親節當天在臉書poQ版圖，說自己白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來，祝大家父親節快樂。

昔日力挺韓國瑜的「五虎將」紛紛回歸應援李眉蓁，多名立委也南下力挺，今日侯友宜、盧秀燕南下高雄輔選李眉蓁，至於韓國瑜什麼時候會出面站台替李眉蓁拉票，引發高度關注。

對此，李眉蓁團隊發言人呂謦煒表示，還需要更進一步評估跟安排。據《三立新聞網》報導，今日李眉蓁受訪時透露，韓市長有他的想法，目前仍在聯繫中，而媒體追問是否有聯繫上韓國瑜，李眉蓁則表示「目前沒有」。

(中時新聞網)