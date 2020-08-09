中央流行疫情指揮中心公布，至八大類場所務必戴口罩，指揮官陳時中則說，暫時不祭出罰則，希望透過宣導提高遵從度，若落實狀況未改善，將採強制手段。對此，前立委郭正亮在政論節目砲轟，「不只有八大場所，還漏得很嚴重」。

指揮中心名列八大公共場所「務必戴口罩」，包括醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、室內的展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所以及大型活動。

郭正亮在政論節目「新聞深喉嚨」中批評，如果說台灣有一些零星懷疑是本土個案，疾管都說不是，那為什麼八大場所要戴口罩，所以為什麼警覺心又高起來?你在緊張什麼?就像越南是典型例子，又開始爆發疫情失控了，且台灣漏的很嚴重，像是健身中心，是公認會感染，結果八大場所沒有包刮，再來就是肉品處理加工廠，因為要低溫，但此環境有利於病菌傳染。

郭正亮直言，還有移工居住點，因為新加坡全部篩檢、消毒，結果八大場所都漏掉這些場所，這幾個地點只是我們想到的，要列出來，他猜測還有很多。

(中時新聞網)