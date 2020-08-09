國民黨高雄市長候選人李眉蓁在左營哈囉市場拜票。（林雅惠攝）

高雄市長選戰倒數6天，新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕9日上午南下為國民黨候選人李眉蓁輔選拜票。（林雅惠攝）

高雄市長補選選前最後黃金周，各陣營勤拜票跑行程，新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕9日上午南下為國民黨候選人李眉蓁站台，盧秀燕指出，這次高雄市長選舉是有史以來最難選的一次，眉蓁即使要跟國家隊、跟執政黨強大的選舉力量對抗，也沒有猶豫退卻，因此她行動不便也要拿拐杖來站台；侯友宜則強調，希望讓眉蓁代表年輕人的一個機會，讓她打一場漂亮的選戰。

選戰倒數6天，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕於9日上午現身高雄，力挺國民黨高雄市長候選人李眉蓁。

盧秀燕表示，半個月前她左腳開刀，但拿著拐杖也要替眉蓁站台，因為眉蓁是高雄的好人才，這次高雄市長選舉是有史以來最難選的一次，但眉蓁很有勇氣，國民黨找她時，她如巾幗英雄般未推辭，二話不說挺身而出，即使要跟國家隊、跟執政黨強大的選舉力量對抗也沒有猶豫退卻，是為了保障心愛的高雄市。

盧秀燕強調，李眉蓁是有理想、有抱負及堅強的女性，如果眉蓁能贏，高雄的下一代就有希望，高雄現在要的就是翻轉、是年輕化，這場仗眉蓁都這麼勇敢了，未來高雄的困難，她一樣會很勇敢，這是她來站台的原因。

侯友宜表示，選舉剩下6天時間，這6天能將高雄翻轉的關鍵時刻，高雄人請將眉蓁與另外幾位候選人做個比較，誰可以帶來更大希望，有清新面孔帶領高雄市，懇託市民給李眉蓁一次機會。

李眉蓁感謝盧秀燕及侯友宜願意下來為她打油打氣，她說，一路走來受到的委屈折磨都不重要，重要的是她希望替高雄與高雄市民爭取未來。

至於「燕子」及「漢子」都已經合體來為李眉蓁輔選，那「禿子」韓國瑜何時才會現身？李眉蓁說韓國瑜有他自已的想法，目前還在聯繫中；盧秀燕則應緩表示，李眉蓁要的是高雄人的支持和選票，希望的是高雄市民合體翻轉高雄，讓高雄不一樣。

(中時 )