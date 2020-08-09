新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕9日上午南下高雄，替國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選，「漢子、燕子」合體獨缺「禿子」，外界關注前高雄市長韓國瑜何時現身站台；據了解，韓已在前市府團隊群組中表態，基於感情與道義一定全力幫忙，11日周二早上，十多位前局處首長將陪李眉蓁掃街，而韓國瑜本人，也傾向於14日選前之夜，回到高雄為李眉蓁輔選。

地方政壇人士分析，這場高雄市長補選，李眉蓁想鞏固藍營基本盤，勢必仰賴具高度號召力的韓家軍火力支援，但韓國瑜6月剛被94萬高雄市民投票罷免，為避免激起罷韓方反彈，反而影響李眉蓁選情，選戰至今刻意保持距離，只於7月7日在臉書發文，澄清他並未參與補選人選提名過程。

然而，選舉走到最後1周，據悉，韓國瑜已在30多人的韓團隊群組發聲，特別拜託前市府政務官們，最後階段全力幫李眉蓁衝刺拉票，強調「既是感情，也是道義」。

韓幕僚透露，目前規畫11日周二上午9點至12點，韓市府團隊局處首長將陪李眉蓁掃街，集合地點及活動形式將進一步與李眉蓁競辦商討，不過截至昨晚為止，已有13位前首長報名，包括前民政局長曹桓榮、前勞工局長王秋冬、前研考會主委李銘義、前財政局長李樑堅、前工務局長吳明昌、前新聞局長鄭照新、前客委會主委黃永卿等人，將由前副市長陳雄文帶隊，屆時也將有韓家軍車隊隨行相挺，場面浩大。

「謝謝韓市府專業團隊站出來！」李眉蓁9日上午證實這項安排，她說，先前提出改善水質、發展蘭姆酒產業等政見，都是設法解決高雄的問題，但對手不斷醜化，她講什麼就轟什麼，絲毫沒有理性討論的空間，韓國瑜團隊跳出來力挺，也是因為看不下去了，當天除了掃街之外，也希望安排記者會形式，強調「韓國瑜的專業團隊回來了，民進黨到底在怕什麼？」

至於韓國瑜本人，知情人士表示，雖然目前黨內局勢詭譎，但以韓重情重義的個性，一定會親自出來幫忙，目前規畫可能14日出席在夢時代台糖空地舉辦的選前之夜；李眉蓁競辦則表示，時機點雖尚未確定，但現在確實是藍營最需要團結的時刻，正積極爭取韓國瑜來站台。

(中時 )