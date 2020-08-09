體育署加碼的500元動滋券從8月8日上午10點開放使用，不少民眾直衝連鎖運動用品店迪卡儂購物，人潮塞爆整間店，網友表示中和店光排隊結帳最少就要2小時，各地網友也紛紛回報「人在台南，也是爆多」、「台中超級多人」，全台迪卡儂都在排，甚至買到動滋網掛掉。

排隊人潮多到結帳櫃台都看不見，快繞店裡一圈。(圖為中和迪卡儂 翻攝自PTT)

一名網友昨天(8日)在PTT八卦版發文，說他人在中和迪卡儂，「一進來店員就說現在結帳最少要2個小時起跳」，排隊人潮多到快繞賣場一圈，嚇得原PO立刻調頭回家等平日再買，「有沒有為了結帳等2小時的八卦？」

網友紛紛回應，迪卡儂人潮爆炸應該是動滋券的關係，「動滋券啊」、「八成是動滋券，我也有抽中」，認為動茲卷根本就是爽到迪卡儂，「我把可以用的地方全看過，只想去迪卡儂消費而已」；還有網友酸說，動滋券才開始第一天就人潮爆炸，「好像今天不買就會過期一樣，台灣人真的很會排隊」、「網購就好啦...超商取貨199免運，宅配499」。

另一篇文更有許多網友回報全台迪卡儂的排隊狀況，「桃園迪卡儂人潮結帳人潮誇張的多」、「台中南屯也是，排到繞來繞去～」、「桂林迪卡儂爆了」、「高雄也是，排隊好長」、「斗六也排很長啊 但小弟用現金根本不用排」、「我迪卡儂打工仔現在休息一小啦，我這裡算比較小的分店還是要排1個多小時」，還有網友表示，8月8日因為太多人消費，動滋網都掛掉了。

網友回報，桃園迪卡儂人潮也誇張得多。(圖為桃園迪卡儂 翻攝自PTT)

(中時新聞網)