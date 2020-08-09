國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁一言一行，總被外界用放大鏡檢視。李眉蓁昨透過臉書提出政見「海水沖馬桶」，引發各界議論。名嘴羅友志感嘆表示「陷阱啊......韓國瑜已經被陷阱困住一次，現在又把李眉蓁往裡面推...國民黨的朋友們，醒醒啊！」

羅友志在臉書指出，經過這場高雄市長補選，李眉蓁將被留下「論文影印機」、「存款0」、「海水沖馬桶」等標籤，就跟韓國瑜一樣，輸了選舉，還得背上「草包」、「韓導」、「摩天輪」的標籤，一模模一樣樣啊！他向國民黨喊話，「真的都沒從失敗中，學到些什麼教訓嗎？」

羅友志提及，他說妳一句，就緊張的回一句，「我沒有...我...」，他再刺激一句，就更不爽的用「嘿嘿，你自己不是也是...」回應，看起來砲火猛烈，回應過癮、打到民進黨痛處、挖到他的瘡疤、狠狠打到他的臉。事實呢？當總統的是蔡英文、未來當市長的可能是陳其邁，留下的敗將呢？全身都是傷，又折損一員大將，再期待下一個救世主，無限輪迴。

羅友志直言，讓李眉蓁自己唱唱跳跳、讓她自己握著手機好好直播吧，「不要再掉進陷阱了」。他最後諷刺表示，然後國民黨內部會開出檢討是這項，早知道不要讓李眉蓁出來，對！一定是這樣，江啟臣下台！然後這陣子豬隊友、吸血的，雙手一攤，「我早就說過了」。

(中時新聞網)