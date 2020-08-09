暑假加上新冠肺炎疫情無法出國，國內旅遊反到湧出「報復性出遊」人潮，熱門飯店甚至一房難求，不過坊間有關於住飯店的禁忌不少，許多人認為還是寧可信其有，尤其若一進入房間就看到某種景象，建議最好換房。

坊間流傳許多有關入住旅館、飯店的靈異事件，根據《香港01》整理出入住飯店時的14大禁忌，若不想出遊時掃興，建議最好別犯。

1.尾房

走廊尾端、離電梯較遠的房間，由於人煙稀少，通常陰氣較重。

2.敲門

建議進房間前先敲門通報「有人來了」。

3.開電視

進房後打開電視，為的是不要讓房間太安靜。

4.拖鞋

根據坊間說法，睡前最好將拖鞋弄亂，或一正一反擺放，若擺得太整齊，且鞋頭向床，恐讓「好朋友」想爬上床。

5.衣櫃

根據坊間說法，衣櫃是「好朋友」的藏身地，若掛太多衣服佔據原有的空間，他們半夜可能會出來騷擾房客。

6.鏡子

根據風水師的說法，鏡子若對著床，最好用毛巾或其他物品遮擋。

7.不要半夜自拍

尤其忌諱拍到鏡子，否則恐拍到「靈異現象」。

8.不要半夜剪指甲

由於指尖有靈氣，半夜剪指甲可能會吸引「好朋友」前來。

9.關燈

睡覺時不要關掉全部光源，最好留走廊或浴室的小燈。

10.浴缸

泡澡後記得把水放掉，浴室儲水過夜容易「聚陰」。

11.房內撐傘

傘下「聚陰」，建議最好不要在房內打開雨傘。

12.開衣櫃

最好不要一入房就馬上打開衣櫃，讓「好朋友」有時間適應一下。

13.聖經

許多飯店房間都會放一本《聖經》，但若進房後發現聖經已被打開，可能有特殊目的，建議最好換房。

14.房間異味

房內的不明異味，可能是某種不想被打擾的信號。

(中時新聞網)