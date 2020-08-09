近年在校園發生青少年隨意殺人事件，引起社會震驚，黃昆輝教授教育基金會今天發布一項調查指出，76.3％民眾認為現在青少年犯罪問題嚴重，超過9成對青少年偷竊、參加幫派、藥物濫用、自我傷害感到憂心。

這項「青少年偏差行為民意調查」由黃昆輝教授教育基金會委託台灣指標民調公司執行，採電腦輔助電話訪問，調查時間為7月13日至15日，共計完成有效樣本1069人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為正負3％。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝說，青少年處於身心較不平穩階段，加上當前社會政治惡鬥不斷、經濟發展遲滯、社會風氣敗壞、家庭功能式微及外界誘惑多，交織成一個非常不利於青少年成長發展的大環境，因此往往衍青少年「偏差行為」，甚至產生「犯罪問題」。

對青少年偷竊行為，90.4％表示擔心；對青少年參加幫派，有94.9％民眾表示會擔心：對青少年藥物濫用，表示憂心的民眾更高達97.9％；對青少年自我傷害，有90.9％表示會擔心。

調查顯示，有77.6％民眾認為青少年在校園中發生言語霸凌的問題嚴重、70.9％認為青少年在校園中發生網路霸凌的問題嚴重，另有61.3％認為青少年在校園中發生肢體霸凌的問題嚴重。

調查顯示，86.7％民眾認為讓孩子對學習有興趣而喜歡上學，會減少青少年偏差行為。為避免青少年出現偏差行為，受訪民眾認為學校教育最應該對學生加強「學習興趣培養」（76.2％）、「正向人生觀」（71.6％）及「情緒的控制」（60.3％）。

銘傳大學社會科學院院長黃富源說，民眾明顯地希望學校以學生的學習興趣留住青少年學生，以防治青少年偏差行為，這與犯罪學有名的的社會鍵理論相同。因此，如能讓青少年與家庭、學校與參與團體關係緊密，社會鍵強韌，則青少年越不會犯罪。

黃昆輝教授教育基金會民調小組召集人郭生玉說，讓學生喜歡上學，才是老師教學的主要工作；此外，給學生學習上的成就感，是老師天經地義應該做的事。學生愛到學校學習，青少年犯罪就會降低。

(中時 )