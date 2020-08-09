知名遊戲平台直播主「打野哥」林姓男子，因與另名女直播主「蕾兒」有訴訟糾紛，林男前年製作影片並引用法拉利姐的MV「臭鮑魚癢妹膿」，上傳網路，「蕾兒」認為對方影射她是「臭鮑魚」，憤而提告。台北地院依公然侮辱罪判處「打野哥」拘役20日，可易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，Twitch網路直播主「蕾兒」曹姓女子，與在「金剛」直播平台的直播主「打野哥」林姓男子，2人有訴訟糾紛，林男2018年7月初，製作標題為「野哥被Twitch實況主蕾兒開吉後說明」的影片，封面則記載「人神共憤、蕾兒開吉野鴿事件簿」等文字，並使用曹女照片。

該段影片內容論及2人糾紛，但林男在影片中播放法拉利姐之「臭鮑魚癢妹膿」歌曲MV，再將影片上傳至YOUTUBE，供人點閱觀看，影片雖於一周後刪除，但有7、8萬點閱率，曹女認為林男以「臭鮑魚」影射她，憤而提告。

法官審理時，林男坦承製作影片上傳，但辯稱MV影片不算影射曹，他只是剛好放那首歌而已，沒有要侮辱曹女意思。

但法官依據林男在檢察官偵查時自承，MV裡面有提到鮑魚，鮑魚就是海鮮的一種，只想讓曹女生氣而已，之後認為影片會引起爭端才下架，因此不採信林男說詞，判林男拘役20日。

(中時 )