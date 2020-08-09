太空人9日敗給運動家，全場只在第9局打回1分，運動家3-1輕鬆獲勝。開季以來太空人6勝8敗，距離美西龍頭運動家的勝差達到4.5場，大聯盟官網分析這是太空人2016年以來的最糟狀態。如果10日的系列賽最終戰遭到運動家橫掃，勝差還會拉大到5.5場。

開季打不好的原因很多，包括傷兵問題，總教練9日表示王牌投手韋藍德(Justin Verlander)手傷恢復不如預期，要花更長的時間休養。其次是打線發揮不穩，太空人去年打擊率、上壘率、長打率稱霸兩個聯盟，今年他們每場攻下5.62分仍是最多，但是打擊率、長打率雙雙跌出前10名。

打擊表現下滑最多的是「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)與布瑞格曼(Alex Bregman)兩大戰將。艾爾圖維打擊率僅0.177，而且聯盟官網計算，艾爾圖維的揮空率比以前高，擊中球心的比率也降低。布瑞格曼則是打擊數據全面降到生涯新低，若要洗刷作弊的污名，他們都得拿出更好的成績。

太空人打線雖一時低潮，畢竟很會得分，問題是投手也不幫忙。太空人有4場比賽只輸1分，他們去年場均失分是美聯最低的3.95分，今年少了兩位王牌投手就漲到5分，讓打線壓力大增。此外近年季後賽被他們擊敗的洋基與道奇，本季長打率與攻擊指數分別是美聯與國聯之冠。

(中時新聞網)